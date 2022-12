Tennis : Djokovic, Nadal, Federer… Alcaraz fait un énorme aveu

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Numéro un mondial depuis sa victoire étincelante à l’US Open en septembre dernier, Carlos Alcaraz est déjà considéré comme l’un des meilleurs joueurs du circuit. Le jeune espagnol s’est même réjoui que le Big 4 (Federer, Nadal, Djokovic, Murray) ne domine plus tous les tournois comme pendant 20 ans.

A seulement 19 ans, Carlos Alcaraz a déjà pris la place de numéro un mondial. Considéré comme le successeur de Rafael Nadal, Alcaraz n’a pas mis longtemps avant de s’imposer comme l’un des cadors du circuit. Vainqueur de l’US Open en septembre dernier face à Casper Ruud, le jeune espagnol a dans le même temps pris la place de numéro un mondial. Un exploit puisqu’il est le premier à obtenir ce rang à seulement 19 ans.

« Tout le monde veut battre le numéro un mondial »

Même s’il a connu quelques difficultés depuis, Carlos Alcaraz reste un joueur redouté. « Tout le monde veut battre le numéro un mondial. Je sentais qu’après l’US Open, tout le monde m’avait en ligne de mire et voulait m’affronter sur le court. Je dois être prêt pour ça », reconnaissait-il récemment. En attendant, Carlos Alcaraz savoure son nouveau statut et le fait que ce ne sont plus les mêmes quatre joueurs qui dominent le circuit.

The top match of the year! ⭐️Alcaraz vs. Djokovic in Madrid.👊 pic.twitter.com/Y2w7a1Fmk0 — TENNIS (@Tennis) December 9, 2022

Le Big 4 laisse la place aux jeunes