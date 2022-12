Tennis : Federer révèle un improbable plan B pour sa retraite

La rédaction

Le 23 septembre dernier, Roger Federer disputait son dernier match de tennis à l'occasion de la Laver Cup. Une rencontre de double symbolique jouée avec son ami et rival Rafael Nadal suivie d'une cérémonie émouvante où le Suisse faisait ses adieux au monde du tennis professionnel. Redoutant d'être submergé par l'émotion lors du discours, Federer avait un plan B.

En septembre dernier, une page de l'histoire du sport s'est tournée. Roger Federer, que beaucoup considèrent comme le meilleur joueur de l'histoire du tennis, prenait sa retraite après une immense carrière et un héritage unique dans son sport. L'émotion était totale pour le Suisse, qui redoutait de ne pas pouvoir se prononcer face à la foule.

«On avait prévu un plan B»

Lors de la remise des Sports Awards en Suisse, Roger Federer a évoqué la cérémonie de la Laver Cup et a fait une étonnante révélation : « En fait, avec mon agent Tony Godsick, on avait prévu un plan B si jamais je n’avais pas été capable de dire un mot. Il faut dire que j’étais un peu anxieux avant que tout se mette en place », a-t-il expliqué dans des propos rapportés par WeLoveTennis.

Roland-Garros : Après son cauchemar contre Nadal, Zverev lâche une grande nouvelle https://t.co/rbeL95jGu8 pic.twitter.com/0UdajHrFCc — le10sport (@le10sport) December 12, 2022

«J’ai su que je pouvais faire un double et cela m’a un peu relaxé»