Tennis : La nouvelle sortie fracassante de Nick Kyrgios

Du 16 au 29 janvier prochain se dispute l'Open d'Australie. Le premier tournoi du Grand Chelem de la saison auquel va participer Nick Kyrgios, toujours en quête de son premier titre majeur en carrière. Comme souvent, l'Australien s'est encore lâché sur les réseaux sociaux et dézingue le système de classement ATP.

Par son style de jeu spectaculaire et son caractère bouillant, Nick Kyrgios est une attraction majeure du circuit depuis plusieurs années. S'il est indétrônable dans le domaine des clashs, sportivement, l'Australien de 27 ans court toujours après son premier Grand Chelem et occupe actuellement la 22e place mondiale au classement ATP. Un indicateur qui ne signifie rien selon lui et qu'il n'a pas manqué de critiquer ce lundi sur son compte Twitter .

Nick Kyrgios dézingue le classement ATP

Très actif sur les réseaux sociaux, Nick Kyrgios s'est encore distingué. Cette fois-ci, l'Australien a ouvertement critiqué le système du classement ATP : « Je l’ai déjà dit mais le système actuel de classement est basé sur la régularité et la quantité de jeu et non pas sur la forme ou sur une vraie compétence tennistique, sur le « talent » », a-t-il balancé ce lundi. Actuellement 22e joueur mondial au classement ATP, sa position justifie sûrement cette sortie. Selon lui, une réforme devrait s'appliquer afin de valoriser la forme du joueur.

Nick Kyrgios très attendu à l'Open d'Australie

Si Nick Kyrgios est assurément un des joueurs les plus talentueux du circuit, son impulsivité lui fait souvent défaut. À 27 ans, l'Australien n'a jamais remporté de Grand Chelem et son meilleur résultat est une finale à Wimbledon en juillet dernier, perdue face à Novak Djokovic alors qu'il avait remporté le premier set. À Melbourne, devant son public qu'il aime tant tacler, Nick Kyrgios sera particulièrement attendu après son refus de jouer la Coupe Davis pour l'Australie tandis qu'il devrait être présent à Roland Garros en mai prochain.