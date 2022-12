Tennis : Tsonga fait un énorme aveu sur sa retraite

La rédaction

Désormais retraité depuis sa défaite face à Casper Ruud lors de la dernière édition de Roland Garros, Jo-Wilfried Tsonga était de passage aux Étoiles du Sport cette semaine. L’ancien numéro un français a d’ailleurs accordé un entretien à Eurosport dans lequel il révèle ce qui lui manque le plus dans sa nouvelle vie sans tennis.

« Ce qui me manque le plus, ce sont les ambiances »

Lors d’un entretien accordé à Eurosport , Jo-Wilfried Tsonga a avoué ce qui lui manquait de plus depuis qu’il est parti à la retraite. L’ancien numéro un français admet que l'ambiance lui manque le plus et ne cache pas son envie de revivre cela. « Ce qui me manque le plus, ce sont les ambiances. Je suis allé à Bercy, ça faisait longtemps que je n’y étais pas allé. La seule chose où je me suis dit que j’aimerais revivre ça, c’est vraiment l’ambiance, l’entrée sur le terrain avec le public, l’échange avec le public après un gros point. »

« C’est vraiment quelque chose qui me manque »

Jo-Wilfried Tsonga poursuit : « Ça, c’est vraiment quelque chose qui me manque et qui me manquera toute ma vie sauf si je fais tout d’un coup un autre métier artistique. Le reste, je m’en passe avec grand plaisir. »

« Les premiers mois ont été un peu difficiles »