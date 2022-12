Tennis : Roger Federer révèle l’un de ses secrets

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

A la retraite depuis quelques mois, Roger Federer profite de son temps libre. Le Suisse était présent aux Etats-Unis où il a pu revenir sur les moments forts de sa carrière. Dans le même temps, Federer a expliqué son incroyable longévité en se comparant à quelques légendes du sport.

En septembre dernier, après plus d’un an d’absence, Roger Federer a annoncé qu’il allait prendre sa retraite. Miné par ses blessures aux genoux, le Suisse n’a eu d’autre choix que de tirer sa révérence. Une décision difficile à prendre, même si Federer savait que son état de forme était loin d’être optimal.

Dernière émouvante pour Federer

Pour dire adieu à son public, Roger Federer s’est offert un jubilé sur la Laver Cup. Aligné aux côtés de Rafael Nadal en double, le Suisse a vécu une dernière très émouvante malgré la défaite. Depuis sa retraite, Roger Federer profite de sa vie et voyage un peu partout. Actuellement aux Etats-Unis, il est revenu sur son exceptionnelle longévité en se comparant à certaines légendes du sport.

You're welcome any time, @rogerfederer 😅🎥 @TheDailyShow pic.twitter.com/3XKRS7C6nd — Wimbledon (@Wimbledon) December 9, 2022

« Vous allez simplement sur le court, vous recommencez et vous essayez de gagner à nouveau »