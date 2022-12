Roland-Garros : Après son cauchemar contre Nadal, Zverev lâche une grande nouvelle

La rédaction

Présent à la Diriyah Cup, un tournoi d’exhibition en Arabie Saoudite, Alexander Zverev faisait son grand retour sur un court sept mois après sa terrible blessure à Roland Garros en demi-finale face à Rafael Nadal. Éliminé en quart de finale dans ce tournoi d’exhibition par Daniil Medvedev, l’Allemand a donné des nouvelles très rassurantes de son état physique.

« Mon pied est en assez bonne santé pour rivaliser avec eux »

Dans des propos relayés par WeLoveTennis , Alexander Zverev a évoqué son état après sa terrible blessure au pied. Il précise qu’il se sent prêt à rivaliser avec les plus grands. « C’est un pays assez historique et il y a beaucoup de choses à voir. Tout ce que j’ai visité a été assez fascinant et spécial. Dans l’ensemble, ce fut un bon voyage, très positif pour moi. D’un point de vue sportif, cela m’a montré à quel niveau je suis et que mon pied est en assez bonne santé pour rivaliser avec eux. Cela m’a aussi montré que j’avais beaucoup de travail devant moi. Je suis heureux de passer à autre chose et de voir ce qui va arriver. »

« Tout m'a manqué ces sept derniers mois »