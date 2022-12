Tennis : L’incroyable aveu de Murray sur Federer

La rédaction

En septembre dernier Roger Federer mettait fin à sa carrière à l’issue de la Laver Cup. Le Suisse avait d’ailleurs disputé son dernier match au côté de Rafael Nadal. De passage sur le podcast de l’ATP, Andy Murray a été interrogé sur le départ à la retraite de Federer. Le Britannique a notamment avoué que l’absence de l’ancien numéro un mondial sur le circuit laissera quelques traces.

Le 23 septembre dernier, Roger Federer disputait son tout dernier match lors de la Laver Cup au côté de Rafael Nadal. De passage sur le podcast de l’ATP , Andy Murray est revenu sur les derniers moments du Suisse sur le circuit.

«Je pense que la façon dont cela a été fait était brillante»

Dans des propos relayés par WeLoveTennis , Andy Murray est revenu sur la dernière journée de Roger Federer avant qu’il ne se retire définitivement du circuit ATP. Le Britannique n’a d’ailleurs pas pu cacher sa joie d’avoir pu vivre ces moments-là au côté du Suisse. « Je pense que la façon dont cela a été fait était brillante, il a terminé au côté de Rafael Nadal, et j’ai vraiment apprécié la semaine et de pouvoir passer du temps avec ces gars‐là à nouveau, il n’y a pratiquement pas eu de tournoi au cours des quatre ou cinq dernières années où nous avons tous participé au même événement, principalement en raison des blessures et de l’âge. Alors oui, c’était génial d’en faire partie et c’était évidemment très triste de le voir partir, mais c’est ce qui arrive dans le sport. »

«Le tennis mettra du temps à s’en remettre»