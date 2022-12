Tennis : A la retraite, Roger Federer pousse un gros coup de gueule

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que ses blessures aux genoux n’ont jamais cessé de le gêner, Roger Federer a décidé de tirer sa révérence. Depuis qu’il est à la retraite, le Suisse voyage beaucoup et revient souvent sur sa carrière. Récemment, Federer a été interrogé sur les statistiques, un sujet sur lequel il émet quelques réserves.

Lorsqu’il a été éliminé de Wimbledon en quart de finale en 2021 par Hubert Hurkacz, Roger Federer ne pensait pas qu’il venait de jouer le dernier grand tournoi de sa carrière. Miné par des blessures aux genoux, le Suisse a préféré prendre sa retraite, une nouvelle que Federer a annoncé en septembre dernier. Pour dire adieu à son public, Roger Federer a joué un ultime match en double avec Rafael Nadal, un symbole énorme.

Federer profite de sa retraite

Depuis qu’il a pris sa retraite, Roger Federer profite de son temps libre. Le Suisse est aux quatre coins du monde où il accepte très souvent de revenir sur sa carrière. Récemment, Roger Federer a été interrogé sur un sujet très actuel : les statistiques. Et Federer a un avis très tranché sur cette méthode.

You're welcome any time, @rogerfederer 😅🎥 @TheDailyShow pic.twitter.com/3XKRS7C6nd — Wimbledon (@Wimbledon) December 9, 2022

Trop de statistiques tuent les statistiques ?