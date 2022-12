Tennis : A peine retraité, Federer lâche un énorme aveu

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En septembre dernier, Roger Federer se retirait définitivement, après un dernier double aux côtés de Rafael Nadal à la Laver Cup. Après avoir consacré la première partie de sa vie à sa carrière de joueur de tennis, le Suisse craignait la suite. Mais lors d'une cérémonie organisée dans son pays dimanche soir, l'ancien numéro un mondial a annoncé qu'il appréciait son après-carrière.

Le 23 septembre dernier à Londres, une page du tennis se tournait. A 41 ans, Roger Federer prenait sa retraite à la Laver Cup, un tournoi qu'il a contribué à créer. Mais avant de ranger définitivement les raquettes, le Suisse avait demandé à son plus grand rival Rafael Nadal de disputer un double avec lui. Face à eux, la redoutable paire américaine composée de Frances Tiafoe et Jack Sock. Les deux légendes, 42 titres du Grand Chelem à eux deux, avaient obtenu des balles de matches avant de fendre l'armure. Sur le banc, Federer et Nadal n'avaient pu retenir leurs larmes. La page été tournée.

Tennis : Roger Federer révèle l’un de ses secrets https://t.co/pUlLxKIn9j pic.twitter.com/mVGV1Io4wR — le10sport (@le10sport) December 10, 2022

Federer enchaîne les évènements

On avait quitté Roger Federer à Londres dans la peau d'un néo-retraité. Désormais, une nouvelle vie s'ouvre à lui. Fini les voyages au bout du monde. Désormais, le Suisse se consacre à sa famille, mais ne refuse jamais une occasion de taper la balle. Il avait notamment mouillé le maillot lors d'un évènement organisé par son sponsor, Uniqlo. Il s'était ensuite rendu en Angleterre, puis aux Etats-Unis, avant de revenir en Suisse.

« Je suis content d'avoir réussi à passer à mon après-carrière »

Ce dimanche soir, Roger Federer était invité aux Swiss Sports Awards. L'occasion pour l'ancien numéro un mondial d'en dire plus sur sa nouvelle vie. « Je suis content d'avoir réussi à passer à mon après-carrière. C'était quelque chose que je craignais. Mais ça s'est mieux passé que je ne le pensais » a-t-il confié.

« Je n’ai plus d’excuses pour refuser une invitation »