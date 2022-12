Recalé par Wimbledon, Federer fait une révélation hallucinante

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Malgré son incroyable carrière et sa réussite à Wimbledon, symbolisée par huit victoires sur le gazon londonien, Roger Federer peut lui aussi éprouver quelques difficultés à pénétrer au sein du All England Lawn Tennis and Croquet Club. Invité d’une émission américaine, le jeune retraité de 41 ans révèle qu’il s’est vu refuser l’entrée de Wimbledon, faute de carte de membre.

Entre Roger Federer et Wimbledon, c’est une longue et belle histoire. Tout a commencé un 6 juillet 2003 avec un premier sacre face à Mark Philippoussis (7-6, 6-2, 7-6), un succès qui sera suivi par sept autres victoires sur le gazon londonien (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017). C’est sur cette même surface que le Suisse disputera son dernier match en simple contre Hubert Hurkacz en 2021. Un incroyable héritage qui ne suffit pas toujours à l’ancien numéro 1 mondial pour visiter les installations de Wimbledon.

Quand Federer est recalé de Wimbledon

Lors de son passage au Daily Show mercredi soir, Roger Federer s’est livré à une anecdote aussi cocasse qu’invraisemblable sur le plateau de l’émission américaine. Bien qu'il ait remporté le tournoi majeur huit fois au cours de sa brillante carrière, le Suisse a déclaré qu'il avait récemment été refusé à l'entrée de Wimbledon. « C'était en fait il y a deux semaines » a-t-il déclaré, précisant qu'il avait quelques heures à tuer à Londres après un rendez-vous chez le médecin. C’est alors que le jeune retraité de 41 ans propose à son entourage d'aller prendre un thé à Wimbledon. « Je conduis jusqu'à la porte où habituellement les invités entrent. Je sors, et je dis à mon coach qui m'accompagnait : "Je vais vite sortir et parler à la dame de la sécurité. Je m'en occupe. Je sors et je lui dis : "Bonjour, je me demandais comment je pouvais entrer à Wimbledon". Elle m'a demandé si j'avais une carte de membre. Lorsque vous gagnez Wimbledon, vous devenez automatiquement membre. Et honnêtement, je ne sais pas où sont les cartes de membre, elles sont probablement quelque part à la maison et je viens de voyager donc je n'en avais aucune idée. Je lui ai dit : "Non, je n'ai pas ma carte de membre, mais je suis membre. Je me demande juste où je peux entrer" », révèle Federer sous les rires du public.

« Je la regarde et je lui dis : "J’ai gagné ce tournoi huit fois. S’il vous plaît, croyez‐moi, je suis membre de Wimbledon !" »