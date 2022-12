Tennis : La confidence de Rafael Nadal sur sa retraite

Thibault Morlain

En 2022, Roger Federer a dit stop. Alors que son physique ne suivait plus, le Suisse a décidé de prendre sa retraite. C'est donc une page qui se tourne pour le tennis et désormais, l'une des questions est de savoir quand Rafael Nadal et Novak Djokovic en feront de même. A 36 ans, l'Espagnol se rapproche tout doucement de la fin et il s'est d'ailleurs penché sur la question de sa retraite.

Pendant de longues années, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic n'ont laissé que des miettes à la concurrence. Mais voilà, le temps passe et le poids des années se fait ressentir sur le Big Three. C'est ainsi que le Suisse a pris sa retraite il y a quelques mois. Après une dernière lors de la Laver Cup avec Nadal, Federer a raccroché les raquettes. Les deux autres sont eux toujours en activité. Mais pour encore combien de temps ? Les questions se posent de plus en plus, notamment pour Rafael Nadal, en délicatesse avec son physique ces derniers mois. Pour le recordman de victoires en Grand Chelem, la fin se rapproche, mais il fait en tout cas tout pour repousser ce moment.

« Je fais des efforts pour que cela dure le plus longtemps possible »

La saison 2023 pourrait-elle être la dernière pour Rafael Nadal ? Alors que la retraite se rapproche pour l'ancien numéro 1 mondial, ce dernier souhaite jouer le plus longtemps possible. Ainsi, dans des propos rapportés par WeLoveTennis , Nadal a expliqué : « Je suis toujours un athlète professionnel et je souhaite que cela dure. Je fais des efforts pour que cela dure le plus longtemps possible. Je n’en suis pas là. Je travaille tous les jours avec la bonne énergie pour ne pas en être encore là. Mais ça viendra ».

Encore 3 ou 4 ans pour Nadal ?