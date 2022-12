Open d'Australie : Nadal, Covid... Alcaraz envoie un énorme message à Djokovic

La rédaction

Alors qu'il est devenu le plus jeune numéro un mondial de l'histoire, Carlos Alcaraz va désormais devoir assumer son statut et défendre sa place. En janvier prochain, l'Espagnol va se frotter aux meilleurs joueurs du circuit à l'occasion de l'Open d'Australie. Un tournoi auquel va participer Novak Djokovic. Ce qui réjouit d'avance Carlos Alcaraz, bien déterminé à battre le Serbe, meilleur joueur du circuit selon lui.

En septembre dernier, Carlos Alcaraz entrait dans l'histoire du tennis. À seulement 19 ans, il est devenu le plus jeune numéro un mondial de l'histoire après sa victoire retentissante lors de l'US Open. Son premier sacre en Grand Chelem l'a propulsé à la première place du classement ATP, et le jeune joueur doit désormais assumer son statut.

«Si je voulais être le meilleur, je devais battre le meilleur joueur du monde»

Actuellement à Abu Dhabi pour participer à l’exhibition du Mubadala World Tennis Championship, Carlos Alcaraz s'est exprimé en conférence de presse et a notamment abordé le cas de Novak Djokovic : « Je veux voir Novak (Djokovic) jouer sur chaque tournoi. J’ai toujours dit que si je voulais être le meilleur, je devais battre le meilleur joueur du monde. J’ai de la chance d’avoir Djokovic sur le circuit », a confié le jeune espagnol dans des propos rapportés par We Love Tennis .

Carlos Alcaraz attendu à Melbourne

Du 16 au 29 janvier prochain se dispute l'Open d'Australie, premier Grand Chelem de l'année. Un tournoi auquel va évidemment participer Carlos Alcaraz, mais dont l'actualité est rythmée par le retour de Novak Djokovic. Non vacciné contre le Covid-19, le Serbe n'avait pas pu participer au tournoi l'année dernière. Si Carlos Alcaraz encense Novak Djokovic qu'il estime comme être le meilleur joueur du monde, c'est bien Rafael Nadal qui est le tenant du titre. Assurément, la bataille s'annonce acharnée lors de ce tournoi où les deux monuments du tennis que sont Novak Djokovic et Rafael Nadal vont de nouveau devoir faire face à la jeunesse talentueuse bien déterminée à les renverser.