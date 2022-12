Tennis : Mbappé moqué et abusé, Gilles Simon se lâche totalement sur l'Argentine

La rédaction

Comme des milliards de téléspectateurs, Gilles Simon n'a rien manqué de la finale de la Coupe du monde 2022. Le spectacle a été dingue et l'Argentine s'est imposée, notamment grâce à Emiliano Martinez. Si le portier a brillé dans les cages, ses célébrations sont pointées du doigt, notamment par Gilles Simon qui soutient Mbappé.

Malgré les 4 buts inscrit par Kylian Mbappé face à Emiliano Martinez en finale de Coupe du monde, c'est bien l'Argentin qui a remporté le trophée. S'il a été incapable de s'interposer face au Français, Emiliano Martinez ne manque pas de chambrer Kylian Mbappé depuis la victoire argentine. Un comportement dézingué par Gilles Simon sur Twitter.

«Le roi du seum restera à jamais Emiliano Martinez»

Fraîchement retraité, Gilles Simon n'a rien loupé de la finale de la Coupe du monde où l'Equipe de France a été battue par l'Argentine après un match légendaire. Toutefois, l'ancien tennisman français déplore l'attitude du portier argentin : « Chers amis belges oublions cette histoire de seum. La possession de 2018, l’arbitrage de 2022 tout ça… », a d'abord confié Gilles Simon en souvenirs de la demi-finale de 2018 avant d'ajouter : « Le roi du seum restera à jamais Emiliano Martinez, qui n’arrive pas à célébrer sa magnifique performance sans prendre Mbappé sur son bus tellement il est entré dans son crâne ».

L'attitude de Martinez pointée du doigt

Si Gilles Simon a détruit le gardien de but argentin, c'est que ce dernier se distingue par ses célébrations depuis la victoire. Déjà lors de la remise de son trophée de meilleur portier, son geste a provoqué l'incompréhension tandis que dans le vestiaire de l'Albiceleste, il a réclamé une minute de silence pour Kylian Mbappé. Plus récemment, Emiliano Martinez s'est affiché à Buenos Aires avec une poupée à l'effigie de Kylian Mbappé devant plus de 4 millions de supporters argentins. Un chambrage qui semble déplacé selon Gilles Simon.