Tennis : Après Federer, Murray sur le point de lâcher une bombe ? Il répond

L’année 2022 a été marquée par le départ à la retraite de Roger Federer. A 41 ans, le Suisse, diminué par des douleurs au genou, a décidé de ranger définitivement les raquettes. Alors que le Maestro a pris ses distances avec le circuit ATP, Andy Murray s’est prononcé sur son avenir. L’ancien numéro un mondial n’a pas encore l’intention de se retirer et a annoncé la couleur pour la saison prochaine.

Une page s’est tournée. Considéré comme le meilleur joueur de l’histoire, Roger Federer a décidé de prendre sa retraite à l’âge de 41 ans. Le porte-étendard du tennis se retire, il est le premier membre du Big 4 à prendre ses distances. Mais dans les prochains mois, d’autres annonces devraient survenir. Âgé de 36 ans et en souffrance depuis plusieurs mois, Rafael Nadal se rapproche dangereusement de la retraite. Passé également proche d’un départ, il y a quelques années, Andy Murray est aussi plus proche de la fin que du début.

Murray revient de loin

Ancien numéro un mondial, Andy Murray avait pensé, en 2019, à se retirer en raison de douleurs persistantes à la hanche. Jusqu’à ce qu’il se décide à se faire opérer. Un risque payant puisque le Britannique peut évoluer, depuis plusieurs mois, à un niveau convenable. Il termine la saison à la 49ème place et s’est donné le droit de participer aux plus grands tournois.

« J’aurais aimé faire mieux »

Lors d’un entretien à l’ATP, Andy Murray est revenu sur sa renaissance.« Lorsque vous avez été au sommet et que vous êtes arrivé au premier rang, c’est toujours là que se situe votre point de référence. Donc, à cet égard, c’était assez moyen, mais au début de l’année, j’étais n°135 mondial et maintenant je suis dans les 50. C’est un grand bond, donc ça allait cette année. Pour beaucoup de joueurs, ce serait vraiment positif. Moi, j’aurais aimé faire mieux, et je n’ai pas l’impression d’avoir joué mon meilleur tennis cette année » a-t-il déclaré.

« J’ai des plans pour avoir une bonne année l’année prochaine »