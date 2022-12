Tennis : Alcaraz affiche une énorme crainte pour 2023

Arnaud De Kanel

Carlos Alcaraz est la nouvelle coqueluche du tennis mondial. L'Espagnol a remporté son premier Grand Chelem à l'US Open cette saison et depuis il est devenu numéro 1 au classement ATP. Son éclosion en a surpris plus d'un sur les courts. Alcaraz le sait, il dispose d'un nouveau statut qu'il devra défendre la saison prochaine.

« Cela ressemble à un rêve pour moi. Honnêtement, je pense souvent à ma position actuelle au classement ATP, et je n’arrive toujours pas à y croire. Je me demande si c’est réel, si je suis numéro 1 mondial. Je suis en train de rêver. C’est quelque chose que je dois réaliser », confiait Carlos Alcaraz au micro d' Arab News dernièrement. Et pourtant, l'Espagnol truste bel et bien la plus haute marche de tennis mondial après une saison exceptionnelle. Nul doute, ce sera l'homme à battre la saison prochaine et il s'en méfie déjà.

«Je vais avoir une cible dans le dos»

Carlos Alcaraz est enfin remis de sa blessure contractée au Rolex-Paris Masters de Bercy. Il est prêt à affronter la nouvelle saison et ses adversaires, avec un nouveau poids sur ses épaules. « Je me sens enfin bien. J’ai eu un mois pour bien récupérer de l’abdomen et maintenant je me sens presque à 100%. Je me suis entraîné normalement cette dernière semaine et tout allait bien. Bien sûr, je sais que je vais avoir une cible dans le dos et que ma saison qui arrive va être un peu différente pour moi cette année, je dois m’y préparer » a-t-il reconnu dans des propos relayés par We Love Tennis .

