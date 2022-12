Tennis : Messi et Mbappé marquent l'histoire, Djokovic hallucine

La rédaction

Ce dimanche, la finale de la Coupe du monde entre l'Argentine et la France a été regardée par des milliards de téléspectateurs. Novak Djokovic a eu le privilège d'assister à cet événement en tribunes, et le Serbe n'a pas boudé son plaisir après ce match complètement fou. Il a également tenu à saluer l'Equipe de France, battue par l'Albiceleste.

La finale de la Coupe du monde 2022 restera à jamais gravée dans les mémoires, notamment celles de Novak Djokovic. Le Serbe a assisté à l'un des matchs les plus fou de l'histoire du football notamment grâce à son scénario renversant et le duel au sommet entre Lionel Messi et Kylian Mbappé. Une parenthèse appréciée par Novak Djokovic avant de participer à la World Tennis League.

«Un des meilleurs matchs de football auxquels j’ai assisté»

Alors qu'il va participer à la World Tennis League du 19 décembre au 24 décembre prochain à Dubaï, Novak Djokovic était au Qatar ce dimanche pour assister à la finale de la Coupe du monde. Le numéro 5 mondial était accompagné de grandes personnalités sportives comme Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Javier Pastore, Khabib Nurmagomedov ou encore Pierre Gasly, et il a adoré le spectacle : « C’était un honneur et un privilège d’être présent lors du match final qui était l’un des meilleurs matchs de football auxquels j’ai assisté. Merci pour cette expérience spectaculaire ! Et félicitations à la France pour ce grand tournoi », a-t-il écrit sur Instagram .

Objectif Open d'Australie

Si Novak Djokovic s'est autorisé cette parenthèse footballistique, son regard est déjà tourné vers l'Open d'Australie. En janvier prochain, le Serbe va participer au tournoi du Grand Chelem, alors qu'il n'était pas présent lors de la précédente édition, parce qu'il n'était pas vacciné contre le Covid-19. À Melbourne, l'enjeu est immense pour Djokovic qui a l'opportunité d'égaler Rafael Nadal au classement des joueurs les plus titrés en Grand Chelem en cas de victoire (22).