Tennis : Djokovic, Alcaraz... Une énorme injustice est dénoncée

Si l'actuel numéro 1 mondial se nomme Carlos Alcaraz, pour David Goffin le meilleur joueur de la planète est Novak Djokovic, sans aucun doute pour le Belge. Le Serbe occupe actuellement la 5e place du classement ATP, mais aurait pu viser mieux s'il s'était fait vacciner contre le Covid-19. Il compte bien effectuer un retour fracassant à l'Open d'Australie en janvier prochain.

Avec la récente retraite de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic sont les deux joueurs les plus iconiques sur le circuit, par leur statut, mais surtout pas leur niveau de jeu exceptionnel qui dure depuis tant d'années. Respectivement 2e et 5e au classement ATP, Rafael Nadal et Novak Djokovic seront tous les deux présents à Melbourne, avec un seul objectif en tête, la victoire finale.

«C'est de loin le numéro 1 mondial pour le moment»

Alors qu'il s'est récemment incliné en demi-finale de l'Open de Caen, David Goffin s'est exprimé Novak Djokovic, qu'il estime comme être le meilleur joueur actuel du circuit. Pur rappel, le Serbe n'a pas disputé certains tournois en raison de son refus de se faire vacciner contre le Covid-19 : « C'est de loin le numéro 1 pour le moment, même s'il ne l'est pas sur le papier", a affirmé Goffin. "Il ne peut pas tout gagner non plus. On voit que parfois même quand il joue bien, il y a des petites surprises comme face à Rune. Sur une saison complète, il ne perd pas beaucoup... Medvedev, Zverev, Tsitsipas... et les jeunes qui arrivent comme Sinner ou Alcaraz, c'est un beau cocktail ! », a-t-il confié à Tennis-Actu. Le numéro un mondial actuel est Carlos Alcaraz, et ce dernier va aborder le prochain Grand Chelem avec un nouveau statut à défendre.

Djokovic peut égaler Nadal à Melbourne

Du 16 au 29 janvier prochain se dispute l'Open d'Australie, tournoi auquel va participer Novak Djokovic. Absent l'année dernière parce qu'il n'était pas vacciné contre le Covid-19, le Serbe a obtenu son visa va tenter de décrocher son 22e Grand Chelem, ce qui lui permettrait d'égaler Rafael Nadal au classement des joueurs les plus titrés en Grand Chelem. L'Espagnol est d'ailleurs le tenant du titre et compte bien conserver son trophée tandis que la jeunesse talentueuse sera bien déterminée à renverser les deux monstres.