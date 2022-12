Tennis : Mbappé au Real Madrid, Nadal lâche ses confidences

Thibault Morlain

Ce n’est pas un secret, en dehors des courts de tennis, Rafael Nadal est un grand fan du Real Madrid. Très souvent, l’Espagnol se confie sur le club merengue et cela a encore été le cas ce vendredi à l’occasion d’une interview accordée à AS. Et cette fois, Nadal s’est notamment penché sur l’échec du Real Madrid… avec Kylian Mbappé.

Ces derniers mois, le feuilleton Kylian Mbappé a fait énormément parler. Alors qu’il arrivait au terme de son contrat avec le PSG, le natif de Bondy avait un choix à faire pour sa carrière : prolonger ou partir au Real Madrid. Annoncé très proche de la Casa Blanca, Mbappé a finalement surpris tout le monde en décidant de poursuivre son aventure avec le PSG. Forcément, au Real Madrid, on est tombé de très haut au point d’en vouloir à l’international français. Ce n’est toutefois pas le cas pour Rafael Nadal, qui désire toujours voir le crack parisien sous la tunique merengue à l’avenir…

« S’il peut venir, qu’il vienne demain »

Pour AS , Rafael Nadal est ainsi revenu sur ce feuilleton entre Kylian Mbappé et le Real Madrid. Dans un premier temps, l’Espagnol a expliqué : « Est-ce que je pardonnerais Mbappé pour le recruter au Real Madrid ? Je n’ai rien à lui pardonner et comme supporter du Real Madrid, s’il peut venir, qu’il vienne demain. Au final, dans le sport, des choses arrivent et je suppose que ce jeune garçon a été submergé par une énorme pression de tous les côtés… Je pense qu’il voulait venir au Real Madrid, mais à cause de nombreux facteurs, tout s’est compliqué ».

« J’aurais aimé que Kylian soit là cette saison »