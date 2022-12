Tennis : Proche de la retraite, Nadal lâche une énorme confidence

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Rafael Nadal a connu une année 2022 mitigée. Vainqueur de deux tournois du Grand Chelem, le joueur espagnol a du s'absenter de longues semaines en raison de douleurs au genou. A 36 ans, le numéro deux mondial souffre de plus en plus, mais s'estime encore compétitif. Couronné par la presse espagnole, Nadal a donné rendez-vous en 2023.

Rafael Nadal est passé par toutes les émotions durant l'année 2022. Son début de saison avait débuté de la meilleure des manières avec une victoire, au forceps, à l'Open d'Australie. Vainqueur de Daniil Medvedev en finale, l'Espagnol empochait son 21ème Grand Chelem. Nadal ne savait pas encore que, quelques mois plus tard, il remporterait un 22ème Majeur à Roland-Garros, son 14ème à Paris. La suite a été beaucoup plus compliquée pour le joueur, handicapé par des douleurs au pied. En novembre dernier, il a encaissé quatre défaites d'affilées, ce qui ne lui était plus arrivé depuis novembre 2009.

Tennis : En plein doute sur son avenir, Nadal est interpellé pour 2023 https://t.co/QFUlhzK0Jo pic.twitter.com/yUCcsCyBj5 — le10sport (@le10sport) December 20, 2022

Rafael Nadal sacré encore en Espagne

Malgré sa saison contrastée, le quotidien AS l'a élu sportif de l'année. Une récompense, qui a ravi le principal intéressé. « Je tiens tout particulièrement à remercier AS, l’un des principaux journaux du monde du sport en Europe et en Espagne, pour avoir considéré que je pouvais prétendre à ce prix. Je suis très enthousiaste » a déclaré Nadal, avant de se pencher sur sa saison 2023.

« C’est un cadeau d’être compétitif une année de plus »

A 36 ans, Rafael Nadal s'estime chanceux d'être encore sur le circuit à son âge, malgré les douleurs. « Nous devrons découvrir petit à petit comment la saison commence, il y a toujours des doutes sur la façon dont elle va se dérouler. Je les ai eus quand j’avais 20 et 22 ans, à 36 ans et demi maintenant… C’est un cadeau d’être compétitif une année de plus et je profite de chaque jour et de la possibilité de continuer à concourir » a-t-il déclaré durant la cérémonie.

Le programme de Nadal en janvier

Pour cette année 2023, Rafael Nadal va accueillir un nouveau membre dans son staff, Gustavo Marcaccio, qui remplace Francisco Roig. L'actuel numéro deux mondial débutera sa saison à l'United Cup (du 29 décembre au 8 janvier). Il enchaînera ensuite avec l'Open d'Australie. Tenant du titre, Nadal tentera de remporter un 23ème titre du Grand Chelem, ce qui serait un record.