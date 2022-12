Tennis : La décision radicale de Carlos Alcaraz

La rédaction

En 2023, Carlos Alcaraz va débuter la saison avec un nouveau statut, celui de numéro un mondial et d'homme à battre. Le jeune espagnol a basculé dans une autre dimension depuis sa victoire à l'US Open en septembre dernier. Désormais, Carlos Alcaraz entend bien s'imposer à l'Open d'Australie et pour y parvenir, il a décidé de mettre toutes les chances de son côté.

En septembre dernier, Carlos Alcaraz est doublement entré dans l'histoire. D'abord parce qu'il a remporté son premier Grand Chelem en s'imposant à l'US Open mais surtout parce qu'il est devenu le plus jeune numéro un mondial de l'histoire, à seulement 19 ans. Désormais, l'Espagnol a un nouveau statut à défendre et son regard se porte déjà sur le premier Grand Chelem de l'année 2023, l'Open d'Australie.

Alcaraz fait un sacrifice

Alors qu'il a remporté son premier tournoi du Grand Chelem en septembre dernier, Carlos Alcaraz compte bien s'imposer en janvier prochain à l'Open d'Australie, où il sera particulièrement attendu. Pour se préparer au mieux à Melbourne, l'Espagnol a pris une décision radicale : « J’ai décidé de sacrifier les tournois du début de l’année pour me concentrer sur le plus gros. C’est pourquoi je joue juste contre Kooyong. L’objectif est de s’améliorer et d’être prêt pour ce premier Grand Chelem de la saison », a-t-il confié dans des propos rapportés par We Love Tennis .

Un choix motivé par sa méforme

Si Carlos Alcaraz est déjà focalisé sur l'Open d'Australie, le jeune numéro un mondial traverse une période difficile. Gêné par une blessure aux abdominaux qu'il a contracté à Bercy, il a sèchement été balayé à deux reprises à Abu Dhabi par Andrew Rublev et Casper Ruud pour son retour sur les courts. Déterminé à se concentrer sur sa récupération, Carlos Alcaraz va donc limiter ses apparitions afin d'arriver au top de sa forme à Melbourne, où son compatriote Rafael Nadal est le tenant du titre.