Mercato - OM : Pablo Longoria passe à côté du coup du siècle avec Cristiano Ronaldo

Alors que le PSG a mis la main sur Lionel Messi à l’été 2021, Cristiano Ronaldo, le grand rival de l’Argentin, a de son côté été annoncé du côté de l’OM. Une folle rumeur qui a suscité l’emballement de la cité phocéenne, bien que Pablo Longoria a rapidement fermé la porte à l’hypothétique venue du quintuple Ballon d’Or, désormais libre.

Une année après son retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo a cherché à quitter les Red Devils lors du dernier mercato estival afin de participer à la Ligue des champions. Mais à 37 ans, le quintuple Ballon d’Or n’a plus la cote auprès des cadors européens. Le Bayern Munich, le PSG, Chelsea ou encore le Real Madrid ont écarté l’idée de se positionner sur le Portugais, tout comme l’Olympique de Marseille. Alors que l’équipe d’Igor Tudor s’était qualifiée pour la phase de poules de la Ligue des champions, certains supporters se sont mis à rêver d’une arrivée de Cristiano Ronaldo, prêt à revoir son salaire à la baisse et dont le départ de Manchester United aurait pu être facilité par la formation de Premier League. Une campagne a ainsi été lancée sur les réseaux sociaux avec le # RonaldOM , mais Pablo Longoria s’est montré clair dès le début sur ce dossier.

« On ne peut pas construire une équipe autour d’un seul joueur »

Interrogé par Canal + en septembre, Pablo Longoria a assuré que l’arrivée de Cristiano Ronaldo à l’OM « n’a jamais été dans les tuyaux ». Le président marseillais justifie sa décision par le projet sportif mis en place dans la cité phocéenne et la hiérarchie des salaires dans le groupe : « On a un projet sportif où on utilise l’argent qu’il y a à disposition pour chercher de s’améliorer. On ne peut pas construire une équipe autour d’un seul joueur. Avoir des différences de salaires dans un vestiaire, ce n’est jamais positif. » Finalement, et alors que son nom a également circulé à Naples et au Sporting, Cristiano Ronaldo est resté à Manchester United pour une deuxième saison qu’il ne terminera pas.

Même libre, Cristiano Ronaldo n'intéresse pas l'OM