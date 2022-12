Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo se propose au Qatar, cette déclaration retentissante

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain au cours des premières années du projet QSI, Cristiano Ronaldo n’a finalement jamais mis les pieds au Parc des Princes sous les couleurs rouges et bleues. Pourtant, le quintuple Ballon d’Or se serait parfaitement imaginé dans la capitale comme il l’a reconnu à un journaliste.

Cristiano Ronaldo connaît une fin d’année difficile. Éliminé en quart de finale de la Coupe du monde avec le Portugal, l’attaquant de 37 ans a rompu son contrat avec Manchester United durant la compétition, le divorce était inéluctable entre les deux parties ne s’entendant plus sur de nombreux points. Cristiano Ronaldo est donc à la recherche d’un nouveau club, et son avenir pourrait s’écrire du côté de l’Arabie saoudite, mais c’est avec le Qatar que le principal intéressé aurait aimé faire affaire ces dernières années, le pays organisateur du Mondial étant à la tête du PSG.



« Je me vois bien au Parc des Princes, devant cinquante mille Portugais. Ce serait génial »

Entre le PSG et Cristiano Ronaldo, c’est l’histoire d’un rendez-vous manqué. Apparaissant dans le viseur du club de la capitale au début du projet QSI, le quintuple Ballon d’Or a vu d’un bon œil son transfert vers le Parc des Princes en 2019, soit un an après son arrivée à la Juventus. Ex-responsable du foot étranger à France Football , Thierry Marchand révèle dans une biographie consacrée à celui qu’il a rencontré à neuf reprises au cours des dernières années que le principal intéressé souhaitait rejoindre le PSG. Il relaye une conversation survenue le 22 octobre 2019 après un match de la Juventus. « ''Alors, Cristiano, quand est-ce qu'on te voit à Paris ?'' Je savais que Ronaldo aimait la capitale. Et qu'il s'y déplaçait parfois sur ses jours de repos, incognito. Surtout, j'étais certain qu'il rêvait qu'on l'y convoque à nouveau, pour recevoir un sixième Ballon d'Or. Sa réponse résonna comme une promesse, mais pas dans le sens où je l'attendais : ''La porte est ouverte.'' C'était dit. [...] Il insista : ''Rien qu'avec les Portugais de la région parisienne, le club pourrait remplir le stade. Je me vois bien au Parc des Princes, devant cinquante mille Portugais. Ce serait génial.'' Ce n'était plus une chimère mais une offre de service. Si Nasser Al-Khelaïfi avait été dans la salle ce soir-là, il n'aurait eu qu'un morceau de papier à lui tendre pour faire de lui un attaquant du PSG. C'était trop facile, presque irréel. Durant cinq minutes, CR7 me vanta ainsi les charmes du club parisien comme probablement aucun de ses dirigeants n'aurait su le faire », raconte Thierry Marchand dans le livre "Cristiano", publié aux éditions Flammarion .

« Paris avait Neymar et Mbappé, deux joueurs qu'il adorait »