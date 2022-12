Mercato - OM : Les incroyables méthodes de Longoria révélées au grand jour

Thibault Morlain

Ce n’est désormais plus à prouver, Pablo Longoria excelle sur le marché des transferts. Depuis son arrivée à l’OM, le président olympien multiplie les opérations, réalisant au passage de très jolis coups alors que les liquidités manquent pourtant du côté de la Canebière. Il faut dire que pour arriver à ses fins, Longoria ne manquerait pas d’ingéniosité et certaines de ses méthodes ont d’ailleurs été révélées.

Lors du dernier mercato estival, Pablo Longoria a encore une fois été très actif pour offrir de nombreuses recrues à Igor Tudor. Les opérations se sont alors multipliées à l’OM et parmi les nouveaux venus, on retrouve notamment le nom de Jonathan Clauss. Au sortir de deux bonnes saisons avec le RC Lens, l’international français était très courtisé. Finalement, Clauss a rejoint l’OM, où Longoria était prêt à tout pour parvenir à faire céder les Sang et Or.

Mercato - OM : Longoria s’engage dans une énorme bataille pour ce coup en Ligue 1 https://t.co/cLKi86eRuw pic.twitter.com/XHZ35zk97f — le10sport (@le10sport) December 23, 2022

« A chaque fois qu’ils nous disaient ça, on se mettait à rire »

A l’OM, Jonathan Clauss était l’une des priorités du mercato estival. Et pour le débaucher au RC Lens, Pablo Longoria a utilisé tous les moyens, allant jusqu’à faire un énorme coup de bluff. En effet, il a été révélé que pour mettre la pression sur les dirigeants lensois, le président de l’OM avait laissé filtrer un soi-disant accord pour le joueur de l’Atalanta Bergame, Hans Hateboer. Mais voilà que cela n’a pas fonctionné sur le RC Lens. Ancien directeur sportif, Florent Ghisolfi avait d’ailleurs expliqué : « C’est du pipi de chat. Effectivement, ils nous l’ont fait. Les agents nous ont dit qu’ils voulaient faire Hateboer. Avec Arnaud (Pouille), à chaque fois qu’ils nous disaient ça, on se mettait à rire. On se disait, « mais qu’ils le fassent ». Soit, il se dit je parle à des guignols, parce qu’en deux coups de fil et en visionnant le marché, je sais s’il peut faire ce joueur-là, je sais s’il a envie de le faire, si le joueur a envie et si ça a du sens. Mais en cing minutes. C’est du vent ».

« Ils se sont repris et se sont dit on ne parle peut-être pas à n’importe qui »