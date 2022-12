Mercato - OM : Longoria doit gérer un nouveau cas Saliba

Arthur Montagne

Durant l’été 2021, l’OM avait obtenu le prêt de William Saliba, sans option d’achat. Par conséquent, le club phocéen n’a pas pu conserver le jeune défenseur central qui brille à Arsenal depuis le début de saison. Et Pablo Longoria devrait être confronté à la même situation avec Nuno Tavares en fin de saison.

Pendant le mercato estival 2021, Pablo Longoria s'est lancé dans une large revue d'effectif. Et afin de renforcer l'effectif de l'OM, le président du club a notamment décidé de miser sur des prêts avec option d'achat. Ce fut le cas de Mattéo Guendouzi, Cengiz Under ou encore Pau Lopez. Néanmoins, l'OM a également obtenu un prêt sans option d'achat avec William Saliba. Par conséquent, en fin de saison dernière, le club phocéen n'a pas été en mesure de conserver le défenseur français, qui brille désormais à Arsenal.

Nuno Tavares, le nouveau Saliba

Et l'été dernier, l'OM a réédité cette expérience en obtenant le prêt de Nuno Tavares, qui débarque lui aussi en provenance d'Arsenal sans option d'achat. Et compte tenu de la première partie de saison très réussie du piston portugais, il est fort probable que l'OM ne soit pas en mesure de négocier son transfert définitif en fin de saison. Les Gunners risquent effectivement de réclamer une somme important et hors de portée pour les finances marseillaises.

L'OM prépare déjà sa succession

Conscient de la situation, Pablo Longoria prépare déjà la succession de Nuno Tavares, qui retournera vraisemblablement à Arsenal en fin de saison. Dans cette optique, deux pistes ont circulé ces derniers jours à savoir celle menant à Ayrton Lucas (Flamengo) et Ramy Bensebaïni (Borussia Mönchengladbach). Autre possibilité, recruter un piston droit et ainsi décaler Jonathan Clauss à gauche. C'est ainsi que le nom de Rick Karsdorp revient avec insistance du côté de l'OM.