Mercato - PSG : Le prochain club de Mbappé déjà connu ?

Thibault Morlain

En mai dernier, Kylian Mbappé faisait un choix fort pour la suite de sa carrière. Annoncé très proche d’un départ libre vers le Real Madrid, le Français a opté pour la prolongation au PSG. Mbappé a alors signé un contrat jusqu’en 2024 avec une année supplémentaire en option. Mais voilà que quelques mois plus tard, le natif de Bondy voudrait faire ses valises. Pour aller où ? Selon les différents échos, on pourrait bien avoir une idée de sa future destination…

Le Real Madrid prend ses distances

Forcément, quand on parle d’un possible transfert de Kylian Mbappé, les regards se tournent immédiatement vers le Real Madrid. Depuis plusieurs années maintenant, la Casa Blanca cherche à recruter le natif de Bondy. Alors que les Merengue touchaient ce rêve du doigt l’été dernier, Mbappé en a finalement décidé autrement et voilà qu’au Real Madrid, cela aurait du mal à passer. C’est ainsi que selon les différents échos en provenance d’Espagne, Florentino Pérez aurait pris du recul en ce qui concerne Kylian Mbappé. Aujourd’hui, le joueur du PSG ne serait plus une priorité et les Merengue se concentreraient sur d’autres dossiers.

Manchester City a déjà Haaland

Par la passé, Manchester City a également été cité comme une possible destination pour Kylian Mbappé. Alors que les Citizens auraient les moyens financiers pour une telle opération, cela semble difficilement envisageable. En effet, Pep Guardiola a déjà sous ses ordres Erling Braut Haaland ainsi que Julian Alvarez qui a explosé à la Coupe du monde avec l’Argentine. Compliqué donc d’ajouter Mbappé.

Manchester United ? Mbappé n’est pas intéressé

L’autre club de Manchester, Manchester United, serait en revanche intéressé. Avec le départ de Cristiano Ronaldo, il y a possible une place pour Kylian Mbappé. Mais voilà que cet intérêt ne serait pas du tout réciproque. En effet, le joueur du PSG ne serait pas chaud à l’idée de rejoindre Old Trafford, n’étant notamment pas convaincu par le projet sportif des Red Devils.

Direction donc… Liverpool ?

Il resterait alors peu d’options pour l’avenir de Kylian Mbappé, ce qui laisse notamment la porte ouverte à Liverpool. Ce n’est pas un secret, les Reds sont intéressés par le joueur du PSG depuis un certain temps maintenant. le10sport.com vous avait notamment révélé des contacts avec Jürgen Klopp. Avec les envies de départ de Mbappé, cela pourrait repartir de plus belle pour Liverpool et ce même si un gros chèque a été signé il y a quelques mois pour Darwin Nunez.