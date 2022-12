Mercato - PSG : Le successeur de Kylian Mbappé déjà trouvé par le Qatar ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Recruté par Manchester City lors du dernier mercato estival, Erling Haaland pourrait changer d’air à l’été 2024 grâce à une clause figurant dans son contrat. Alors que le Real Madrid est cité parmi les favoris pour accueillir le Norvégien, le PSG a néanmoins une grosse carte à jouer pour remplacer Kylian Mbappé, dont l’avenir continue de s’écrire en pointillé.

Prolongé par le PSG jusqu’en juin 2024 (avec une année supplémentaire en option), Kylian Mbappé pourrait prochainement refaire parler de lui dans la rubrique mercato. En octobre dernier, les nouvelles velléités de départ de l’international français étaient révélées au grand jour, avec un transfert évoqué dès le mois de janvier. Kylian Mbappé s’estimerait en effet trahi par la direction du PSG et le Qatar plus globalement, responsables selon lui de ne pas avoir tenu les promesses qui lui ont été faites concernant le mercato d’été et sa place dans le projet QSI. Un départ cet hiver n’est désormais plus envisagé, mais la question pourrait se reposer dans les prochains mois.

L’avenir de Mbappé toujours en suspens

En effet, Kylian Mbappé a prolongé en mai dernier pour deux saisons, plus une supplémentaire en option. La question de son avenir reviendra donc sur la table dès l’été prochain si le PSG ne veut pas prendre à nouveau le risque de voir son joyau partir libre l’année suivante. Un départ en 2023 est donc tout à fait envisageable, à moins que le club désire conserver son numéro 7 jusqu’à l’été 2024, le moment opportun pour recruter son successeur.

Avec Endrick au Real Madrid, Haaland s’éloigne de la Casa Blanca

Le mercato estival 2024 s’annonce d’ores et déjà agité pour Erling Haaland, dont la progression n'est pas passée inaperçue au PSG. Le média britannique The Athletic a révélé en octobre dernier l'existence d'une clause libératoire de 200M€ dans le contrat de l’attaquant norvégien de Manchester City valable dès 2024 pour les clubs étrangers. Peu d’options s’offrent alors au principal intéressé. Il a évidemment été rapidement question d’une arrivée au Real Madrid, piste tenant la corde jusqu’à ces derniers jours et la venue d’Endrick chez les Merengue . Le crack de Palmeiras rejoindra la Casa Blanca à l’été 2024, et Marca assure que cette arrivée devrait fermer les portes du club à Erling Haaland. « Endrick peut jouer pour le Real Madrid dans le futur, mais seulement si Madrid ne parvient pas à un accord avec Haaland. Endrick ne veut pas de ça. Il a les compétences et l'ambition pour jouer n'importe où », indiquait déjà il y a quelques semaines Daniel Bocatto, journaliste pour ESPN Brésil , dans une interview accordée à Bernabéu Digital .

Une aubaine pour le PSG