Transferts - PSG : Al-Khelaïfi peut piller une victime des Bleus du Mondial

Thomas Bourseau

Nasser Al-Khelaïfi s’est livré comme rarement pendant le Mondial au Qatar. Lors d’une interview pour la télévision britannique, le président du PSG a ouvert la porte au club de la capitale à plusieurs stars des Three Lions, éliminés par l’Équipe de France en 1/4 de finale.

Le rideau est tombé sur le Mondial au Qatar le 18 décembre dernier avec le sacre de l’Argentine face à l’Équipe de France. L’occasion pour les hauts dirigeants qataris et les propriétaires du PSG d’être aux premières loges de la plus grande compétition de football au monde. Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a particulièrement apprécié les performances de la sélection anglaise et de deux stars, malgré leur jeune âge, des Three Lions , tombés des mains des Bleus en 1/4 de finale de la Coupe du monde.

«Tout le monde le veut, je ne vais pas le cacher»

À commencer par Jude Bellingham. Pour Sky Sports, Nasser Al-Khelaïfi s’est enflammé pour la pépite de 19 ans du Borussia Dortmund, affirmant un intérêt de la part du PSG, comme des plus grands clubs d’Europe. « L'Angleterre est chanceuse de l'avoir, pour être honnête. C'est l'un des meilleurs joueurs du tournoi. Incroyable - sa première Coupe du monde. Il est calme et détendu, confiant - incroyable. Tout le monde le veut, je ne vais pas le cacher. Il est dans son club, et (nous avons) du respect, donc si nous voulons lui parler, nous parlerons d'abord au club ».

Le PSG va frapper très fort https://t.co/UOPvUDQhbj pic.twitter.com/h5B2VXSKtL — le10sport (@le10sport) December 23, 2022

Jude Bellingham, Marcus Rashford et… Harry Kane ?