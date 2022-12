Mercato - PSG : La femme de Lionel Messi a déjà tranché pour son avenir

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Auteur d’une première saison compliquée au PSG, Lionel Messi n’a pas été le seul à avoir du mal à s’acclimater à sa nouvelle vie parisienne. Sa femme a également été déboussolée par leur départ de Barcelone. Son bien-être et celui de ses enfants entre évidemment en compte dans la réflexion de l’attaquant concernant son avenir, lui qui voit son contrat expirer en fin de saison.

Où évoluera Lionel Messi la saison prochaine ? Sacré avec l’Argentine à la Coupe du monde, l’attaquant de 35 ans peut désormais penser à sa situation personnelle, alors que le PSG est déjà à la tâche pour renouveler son bail comme vous l’avait indiqué le10sport.com. D’après les dernières tendances, Lionel Messi se dirige vers une prolongation avec l’écurie parisienne. Pourtant, son adaptation dans la capitale n’a pas été facile, et cela n’a pas été mieux pour sa famille. De quoi jouer sur sa décision ?

« C'était tout nouveau pour moi »

Alors qu’il n’a été que l’ombre de lui-même au cours de sa première saison au PSG, Lionel Messi a reconnu ces derniers mois les difficultés rencontrés après son départ du FC Barcelone, son club de toujours jusqu’à cet été 2021. « J'avais l'habitude de jouer toute ma vie d'une manière et arriver à un endroit où ce n'est pas pareil, où tu joues différemment, où tu vois le football différemment, avec de nouveaux coéquipiers... J'avais à Barcelone des coéquipiers qui jouaient à mes côtés depuis de nombreuses années et ils me connaissaient par cœur. C'était tout nouveau pour moi », confiait Messi en mai dernier au média argentin TyC Sports.

« Avec ma femme, nous avons beaucoup souffert pour cela »

De leur côté, les enfants de La Pulga ont eu beaucoup moins de mal à s’adapter à ce nouvel environnement, contrairement à ce que redoutaient les parents. « Les enfants sont ceux qui se sont le mieux adaptés , déclarait Lionel Messi à ESPN en octobre dernier. C'était la chose qui nous inquiétait le plus et c'était la chose la plus facile de toutes... Pour eux, commencer l'école, se faire de nouveaux amis, c'était très normal, très simple. »



En revanche, la situation n’a pas été simple à vivre pour Antonella Roccuzzo, sa femme. « Nous, nous avons beaucoup souffert pour cela , a révélé Messi. Je me souviens les avoir laissés à l'école et être partie en pleurant, en souffrant pour eux. La vérité est qu’on s’est pris la tête pour rien parce que c'était spectaculaire. À Barcelone, nous avions fait notre vie, ce n'est pas facile d'arriver dans un nouvel endroit avec une langue différente. Nous pensions qu'ils allaient passer un mauvais moment et rien de tout cela, au contraire . »

« Sa femme et ses enfants se sentent chez eux »