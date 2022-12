Mercato - PSG : Campos a perdu une bataille avec le Real Madrid, mais pas la guerre

Thomas Bourseau

Depuis plusieurs semaines, le PSG courtisait Endrick et avait même dégainé une offre. Finalement, le Brésilien de 16 ans a donné son aval au Real Madrid pour débarquer à l’été 2024. Mais ce transfert pourrait faire les affaires du PSG avec Erling Braut Haaland.

Comme ce fut le cas avec David Alaba ou encore Antonio Rüdiger plus récemment, le PSG s’est une nouvelle fois incliné devant le Real Madrid sur le marché des transferts. Depuis quelque temps, le conseiller football Luis Campos et l’ensemble de la direction du Paris Saint-Germain semblaient tenter de recruter Endrick, jeune pépite de 16 ans de Palmeiras qui a fait tourner la tête des plus grands clubs européens alors qu’il vient tout juste de faire ses débuts dans le monde professionnel avec l’équipe brésilienne.

Endrick signe au Real Madrid et snobe le PSG

Pressenti au Brésil comme étant le nouveau Neymar, Endrick a finalement snobé le PSG et son illustre aîné. ESPN déclarait dernièrement que le numéro 10 du Paris Saint-Germain se serait entretenu avec Endrick afin de l’inciter à le rejoindre au sein du club de la capitale. Le père du joueur de Palmeiras, à savoir Douglas, confiait ces dernières semaines à Fabrizio Romano que seul le PSG avait transmis une offre concrète pour le transfert de Douglas. Mais entre temps, le Real Madrid est parvenu à boucler l’opération. Le transfert d’Endrick n’aura cependant lieu qu’à l’été 2024, moment de sa majorité.

Le Real Madrid va laisser le champ libre à Haaland

Le PSG a donc perdu une nouvelle bataille face au Real Madrid avec Endrick, mais pourrait ne pas avoir perdu la guerre. Toujours intéressé par le profil d’Erling Braut Haaland qui semblerait disposer d’une clause libératoire de 150M€ environ dans son contrat à Manchester City, effective à l’été 2024, le PSG verrait le Real Madrid lui laisser le champ libre. La presse espagnole a révélé après le transfert d’Endrick que le Real Madrid ne devrait pas aller au bout de ses idées Haaland en raison du refus d’Endrick d’évoluer aux côtés du Norvégien.