Mercato - PSG : Après la prolongation de Mbappé, Macron se fait tacler

Amadou Diawara

Passé tout près de rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement, Kylian Mbappé a finalement décidé de prolonger son bail de trois saisons avec le PSG. Une nouvelle qui enchante Emmanuel Macron, ayant demandé à son compatriote français de rester à Paris. Interrogé sur le faux-transfert de Kylian Mbappé, Jesé Rodriguez a adressé un tacle au président de la République.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé avait un accord de principe pour rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement lors du dernier mercato estival. Toutefois, le vice-champion du monde français a finalement décidé de rester au PSG et de parapher un nouveau bail de trois saisons à Paris. Et pourtant, Kylian Mbappé avait déjà annoncé son départ au Real Madrid à Jesé Rodriguez.

Comme Benzema, ils ont pris leur retraite après la Coupe du monde 2022 https://t.co/Ynw8GhRWIP pic.twitter.com/55DKp0W5wn — le10sport (@le10sport) December 28, 2022

«Les gens ne peuvent pas intervenir»

« Avez-vous pu parler à Mbappé ? Dans votre dernière interview accordée à El Larguero, vous avez évoqué la conversation où il a dit qu'il allait rejoindre le Real Madrid. Non, je ne lui ai pas reparlé, mais c'était clair pour moi parce qu'il me l'a dit (qu'il allait signé au Real Madrid). Il me l'a dit et je l'ai dis à d'autres personnes : à ceux d'entre nous qui parlaient espagnol. Je pense que c'était plus une pression personnelle qu'une pression professionnelle » , a révélé Jesé Rodriguez lors d'un entretien accordé à la Cadena Ser .

«Le président ne peut pas te dire : "ne va pas ici, tu dois rester"»