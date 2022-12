Mercato - FC Nantes : Après son transfert avorté, Ludovic Blas sort du silence

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Auteur d’une très belle saison avec le FC Nantes, Ludovic Blas voulait partir dans un club plus huppé l’été dernier. Proche du LOSC, le milieu offensif français est finalement resté chez les Canaris, faute de remplaçant. Blas est revenu sur l’été mouvementé qu’il a vécu.

Pisté par le LOSC l'été dernier, Ludovic Blas voulait faire ses valises et quitter le FC Nantes. Après une belle saison conclue par un succès en Coupe de France, le milieu offensif français espérait franchir un cap. Finalement, le FC Nantes a refusé de le laisser partir, faute de remplaçant. Blas a accordé un entretien à Ouest France dans lequel il revient sur ce transfert avorté.

« Je me suis retrouvé dos au mur »

« Je ne m’attendais pas à vivre ça. C’était une première pour moi. C’est difficile à vivre parce que je me suis retrouvé au cœur de discussions dans lesquelles je ne devais pas me retrouver. Pendant un mercato, il est logique que des équipes s’intéressent à des joueurs mais on ne doit pas se retrouver directement mêlé à ces sujets-là. Ça doit discuter entre clubs et quand tout est réglé, on me présente le dossier pour que je me décide. Là, c’est parti dans tous les sens et je me suis retrouvé dos au mur. Ce fut aussi un peu compliqué dans le vestiaire », assure Ludovic Blas dans des propos relayés par RMC Sport , avant d’ajouter : « Mes coéquipiers m’ont toujours soutenu. Chacun veut le meilleur pour l’autre. Même si j’étais parti, ils auraient été contents pour moi. Psychologiquement, ce n’est pas simple parce que personne ne sait si je vais encore être là le lendemain. Je n’avais pas la tête au foot, au jeu. Il y avait plus d’appels extra-sportifs. Il fallait mettre un terme à ce feuilleton et je l’ai fait dès que j’ai pu en demandant à ne pas jouer contre Toulouse ».

💪 Os jogadores das TOP 5 ligas que mais ganharam duelos de bola pelo chão em 22/23 (aproveitamento):1. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Jude Bellingham: 157 (59%)2. 🇧🇷 Vinícius Jr: 142 (50%)3. 🇮🇹 Marco Verratti: 127 (59%)4. 🇫🇷 Ludovic Blas: 126 (46%)5. 🇧🇷 Neymar: 121 (48%)6. 🇯🇵 Ritsu Doan: 117 (48%) pic.twitter.com/4hkvzY1Y7l — 𝐁𝐮𝐧𝐝𝐞𝐬𝐥𝐢𝐠𝐚 𝐈𝐧𝐬𝐢𝐝𝐞𝐫 🇧🇷🇩🇪🎄 (@BundesInsider) December 26, 2022

« J’avais besoin de savoir ce que j’allais faire »