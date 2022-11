Foot - FC Nantes

FC Nantes : Kombouaré prend une grosse décision, Blas s'agace

Publié le 4 novembre 2022 à 13h10

Thibault Morlain

Ce jeudi, pour la rencontre d'Europa League contre l'Olympiakos, Antoine Kombouaré avait fait des choix forts pour sa composition de départ. Ainsi, sur le banc de touche du FC Nantes, on retrouvait notamment Ludovic Blas. Une décision radicale qui n'a clairement pas plu au principal intéressé et qui l'a fait savoir.

Malgré la nécessité de gagner contre l'Olympiakos pour continuer en Europa League, Antoine Kombouaré avait décidé de se passer de certains cadres du FC Nantes au coup d'envoi. Ludovic Blas était ainsi sur le banc de touche et il n'a pas apprécié la décision de Kombouaré à son sujet.

« Je n'étais pas heureux »

Remplaçant au coup d'envoi, Ludovic Blas est tout de même rentré en jeu, inscrivant même un but pour sceller la victoire du FC Nantes (0-2). Malgré tout, il n'a pas aimé être sur le banc de touche. Ainsi, en zone mixte après le match, Blas était remonté à propos du choix de Kombouaré, lâchant : « Je ne suis pas fatigué, ce sont les choix du coach parce qu’on sait très bien que le maintien reste la priorité. Il a décidé de me mettre sur le banc. Je n’étais pas heureux ».

Blas décisif pour le FC Nantes