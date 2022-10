Foot - FC Nantes

FC Nantes : Kombouaré pousse un coup de gueule, il fait son mea culpa

Publié le 29 octobre 2022 à 09h30

Thibault Morlain

La semaine dernière, Antoine Kombouaré était hors de lui suite à la rencontre entre l’OGC Nice et le FC Nantes. En effet, l’entraîneur des Canaris avait poussé un énorme coup de gueule contre l’arbitre : François Letexier. Et voilà que celui-ci vient de prendre la parole, faisant notamment son mea culpa sur les événements.

Antoine Kombouaré était donc en furie lors de la rencontre entre l’OGC Nice et le FC Nantes. Remonté contre les décisions arbitrales, l’entraîneur des Canaris s’était lâché sur les choix effectués par François Letexier, allant même jusqu’à évoquer des mensonges du corps arbitral. Ce dernier a alors tenu à répondre. Ce samedi, à l’occasion d’un entretien accordé à L’Equipe , l’arbitre de Ligue 1 a livré sa version des événements.

« J'ai déjà vécu des moments plus paisibles ! »

« J'ai déjà vécu des moments plus paisibles ! Un arbitre est habitué à être jugé sur ses décisions techniques. Mais on est moins habitué à l'être sur sa probité et son honnêteté », a tout d’abord lâché François Letexier en réponse à Antoine Kombouaré.



Revenant ensuite sur les événements de la rencontre, l’arbitre de Ligue 1 a confié : « Comment expliquer le malentendu avec Kombouaré ? Robin Chapapria (le quatrième arbitre) ne dispose que du son et pas de l'image. Quand il évoque auprès de lui "une déviation du corps" après ce que je lui ai dit, il y inclut, de bonne foi, la première main, non sanctionnable. J'ai pu l'expliquer à Ludovic Blas, mais pas à M. Kombouaré, même si je l'ai attendu, juste avant la seconde période ».

« J'ai forcément une part de responsabilité »