FC Nantes : Une sanction va tomber ? Kombouaré lâche ses vérités

Publié le 1 novembre 2022 à 05h45

Thibault Morlain

La semaine dernière, à l’occasion de la rencontre entre l’OGC Nice et le FC Nantes, Antoine Kombouaré avait poussé un énorme coup de gueule contre les arbitres du match. En colère, l’entraîneur canari s’était lâché et il va désormais devoir répondre de ses propos. Convoqué prochainement devant la commission de discipline, Kombouaré a fait le point.

Allant notamment jusqu’à insulter le quatrième arbitre de menteur, Antoine Kombouaré avait vu rouge à l’occasion de la rencontre entre Nice et Nantes. Un énorme coup de gueule qui a fait énormément parler et le dossier est loin d’être terminé. En effet, Kombouaré est convoqué devant la commission de discipline, attendant ainsi toujours sa sanction.

« Je n’ai pas eu le choix que de la décaler »

Et le verdict va être reporté de quelques jours pour Antoine Kombouaré. En effet, interrogé sur cette audience devant la commission de discipline, l’entraîneur du FC Nantes a expliqué en conférence d’après match : « Je n’ai pas eu le choix que de la décaler. Parce que les gens qui nous convoquent, je ne sais même pas s’ils regardent les calendriers. L’heure souhaitée initialement, je suis normalement en train de coacher mon équipe à Athènes… La réunion a été décalée au 9 novembre ».

« Il ne manquerait plus que ça »