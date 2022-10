Foot - FC Nantes

FC Nantes : Kombouaré pousse un coup de gueule, il reçoit une réponse

Publié le 25 octobre 2022 à 20h00

Hugo Chirossel

Antoine Kombouaré n’avait pas caché sa colère dimanche, à l’issue du match face à l’OGC Nice (1-1). L’entraîneur du FC Nantes en a remis une couche récemment et a même contacté Pascal Garibian, patron de la direction technique de l’arbitrage. Ce dernier lui a répondu et a fustigé ses propos envers François Letexier, arbitre de cette rencontre.

Hors de lui après le match nul obtenu sur la pelouse de l’OGC Nice (1-1), Antoine Kombouaré ne décolère pas. Sur La Chaîne L’Équipe lundi, l’entraîneur du FC Nantes s’en est de nouveau pris à François Letexier, qui officiait lors de cette rencontre. « On a parlé de l'arbitrage, du VAR, mais hier (dimanche) j'ai surtout vu des gens malhonnêtes. Et je confirme. L'erreur est humaine, je me trompe tous les jours dans mon travail, c'est humain. Par contre, être capable de mentir pour justifier une décision, je ne peux pas l'accepter », a-t-il notamment déclaré.

FC Nantes : Après son énorme coup de gueule, Kombouaré en remet une couche https://t.co/HZDp4HSpjQ pic.twitter.com/IWYgiv2ABn — le10sport (@le10sport) October 25, 2022

« Tous les arbitres sont honnêtes et intègres »

Antoine Kombouaré a également indiqué qu’il avait appelé Pascal Garibian à ce sujet. Contacté par L’Équipe , le patron de la direction technique de l’arbitre (DTA) lui a répondu : « On ne peut pas accepter qu'un entraîneur remette en cause l'honnêteté et l'intégrité d'un arbitre en général, ce n'est pas possible. François Letexier et de manière générale, tous les arbitres, sont honnêtes et intègres. Ils peuvent commettre des erreurs, mais on ne doit pas mettre en cause leur honnêteté. J'ai proposé à Antoine Kombouaré un échange sur les situations de ce match, pour qu'il comprenne bien le travail effectué par l'équipe arbitrale sur ces situations toujours complexes que représentent les mains sanctionnables ou pas et les outils qu'on a pour trancher . »

« On ne peut pas remettre en cause l'honnêteté des arbitres »