FC Nantes : Une plainte est déposée après le coup de gueule de Kombouaré

Publié le 30 octobre 2022 à 05h30

Thibault Morlain

La semaine dernière, lors de la rencontre entre l’OGC Nice et le FC Nantes, Antoine Kombouaré a poussé un énorme coup de gueule contre les arbitres de la rencontre, notamment François Letexier, l’arbitre central. Toutefois, pour ce dernier, les propos de l’entraîneur des Canaris n’ont pas été sans conséquence et cela a alors abouti à une plainte.

Emaillée par les polémiques concernant les choix des arbitres, la rencontre entre l’OGC Nice et le FC Nantes a été marquée par la colère d’Antoine Kombouaré. Remonté, l’entraîneur des Canaris n’a alors pas mâché ses mots. « L’arbitre doit comprendre l’énervement. C’est bien parce que le quatrième arbitre me dit qu’il peut comprendre le sentiment d’injustice. Mais comme il me l’a dit en première mi-temps. Je suis très en colère surtout avant la mi-temps. Tu ne peux pas me mentir, j’ai horreur de ça. Les menteurs, pour moi ils n’ont rien à foutre dans le football » lâchait notamment Kombouaré.

FC Nantes : Kombouaré pousse un coup de gueule, il fait son mea culpa https://t.co/ES8PDbaSbZ pic.twitter.com/gyJkM8TVcS — le10sport (@le10sport) October 29, 2022

« Un arbitre est habitué à être jugé sur ses décisions techniques. Mais… »

L’entraîneur du FC Nantes avait ainsi les arbitres dans le collimateur, notamment François Letexier, l’arbitre principal. D’ailleurs, ce dernier est revenu pour L’Equipe sur ces tensions avec Antoine Kombouaré. « J'ai déjà vécu des moments plus paisibles ! Un arbitre est habitué à être jugé sur ses décisions techniques. Mais on est moins habitué à l'être sur sa probité et son honnêteté. Dès lors qu'elles s'adressent à l'homme, les critiques ont des conséquences collectives à ne pas minimiser, car elles rejaillissent sur tous les arbitres, en particulier les amateurs », a-t-il expliqué.

« Pour la première fois, j'ai déposé plainte »