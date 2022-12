Mercato - OM : Dépité, Payet se lâche sur le départ surprise de Sampaoli

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Étincelant la saison dernière sous les ordres de Jorge Sampaoli, Dimitri Payet se souvient très bien du technicien argentin. Interrogé sur les entraîneurs qu’il a eus à l’OM, le Réunionnais assure que Sampaoli est son « coup de cœur ». Toutefois, Payet n’a pas oublié son départ qui en a surpris plus d'un.

S’il y a bien un joueur qui a souffert du départ de Jorge Sampaoli, c’est Dimitri Payet. Le capitaine de l’OM était l’homme à tout faire du technicien argentin, le métronome de cette équipe. Depuis son départ et l’arrivée d’Igor Tudor, Payet, qui est devenu remplaçant, n’a plus du tout le même rôle. Alors qu’il approche de ses 36 ans, le Réunionnais peut encore apporter comme il l’a montré contre l’AS Monaco juste avant la Coupe du monde.

« C'est le coup de cœur de mon aventure marseillaise »

Interrogé par La Provence sur ses entraîneurs à l’OM, Dimitri Payet s’est enflammé pour Jorge Sampaoli. « C'est le coup de cœur de mon aventure marseillaise. Un coach avec une vision du foot qui est la mienne, qui correspond à ce que j'aime quand je suis sur le terrain. Un entraîneur avec une relation paternelle, et une confiance à toute épreuve. J'ai voulu lui rendre tout ça. On a fait une saison incroyable avec une deuxième place et une demi-finale de coupe d'Europe (Ligue Conférence). Cela aurait dû se finir avec au moins une finale, mais malheureusement cela n'a pas été le cas », reconnaît le numéro 10 de l’OM.

« J'ai été surpris et déçu »