Mercato - OM : Le gros regret de Payet avec Boubacar Kamara

Hugo Chirossel

Plusieurs joueurs ont quitté l’OM l’été dernier. Si William Saliba est retourné à Arsenal à l’issue de son prêt, Boubacar Kamara a lui fait le choix de quitter son club formateur pour rejoindre Aston Villa. Une décision que regrette Dimitri Payet, même s’il respecte le choix de son ancien coéquipier. Pour le Réunionnais, les Marseillais auraient dû construire autour d’un de leur rare joueur issu du centre de formation.

L’été dernier, Boubacar Kamara a fait le choix de quitter son club formateur. Alors qu’il arrivait au terme de son contrat, le milieu de terrain âgé de 23 ans s’est engagé libre avec Aston Villa, où Steven Gerrard voulait absolument le recruter. Un départ que regrette Dimitri Payet. Proche de l’international français (3 sélections), le capitaine de l’OM estime que c’est grâce à lui et à son travail dans le milieu marseillais qu’il a pu être aussi performant ces dernières années. Alors que Boubacar Kamara fait partie des coéquipiers préférés du Réunionnais, ce dernier estime également qu’il est le plus fort.

Mercato - OM : Un nouveau départ prend forme https://t.co/eg3MsW88fe pic.twitter.com/IE16m265nu — le10sport (@le10sport) December 28, 2022

« Ce n’était pas moi ce mec-là, mais que c’était “Bouba” »

« Dans chaque équipe, il y a un joueur qui fait gagner les matches. Un jour, j’ai dit à Pablo que ce n’était pas moi ce mec-là, mais que c’était “Bouba”. S’il n’était pas là, je n’existais pas. Il était derrière moi, il rattrapait mes conneries, il me donnait les ballons. Il a été un métronome incroyable. Il a sans cesse progressé. Il est arrivé à un niveau où il méritait l’équipe de France, et c’est pour cela qu’il y a été. C’est lui qui m’a le plus impressionné », a confié Dimitri Payet, dans un entretien accordé à La Provence .

« C’est quelqu’un autour de qui on aurait dû construire »