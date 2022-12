Mercato : Manchester United en remet une couche sur Cristiano Ronaldo

Hugo Chirossel

Alors que Manchester Unided veut tourner la page Cristiano Ronaldo, Erik ten Hag ne cesse d’être interrogé au sujet du Portugais. Cela a encore une fois été le cas mardi soir, avant la victoire des Red Devils face à Nottingham Forest (3-0). L’entraîneur néerlandais assure que ses joueurs étaient concentrés sur le retour de la Premier League et non sur les interrogations autour de l’avenir du quintuple Ballon d’Or.

Manchester United a parfaitement lancé sa deuxième partie de saison. Opposés à Nottingham Forest mardi soir à Old Trafford, les Red Devils se sont imposés largement (3-0), grâce à des buts de Marcus Rashford, Anthony Martial et Fred. Mais avant cette rencontre, Erik ten Hag avait une nouvelle fois été interrogé au sujet d’un joueur qui ne fait désormais plus partie de son effectif.

« L’équipe s’est concentrée sur le retour de la Premier League »

Car si l’entraîneur néerlandais a tourné la page, les questions sur Cristiano Ronaldo sont encore présentes. Malgré tout le remue-ménage provoqué par l’interview du quintuple Ballon d’Or à Piers Morgan, Erik ten Hag assure à Viaplay que « l’équipe s’est concentrée sur le retour de la Premier League. Tout ce que je vois, c’est une équipe affamée ».

« Il a choisi de dire au revoir »