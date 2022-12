Transferts - PSG : Campos et Galtier mettent un coup de pression à une recrue du mercato

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Arrivé l’été dernier à la fin du mercato, Carlos Soler ne s’est pas encore totalement adapté au Paris Saint-Germain, et les responsables du club en ont bien conscience. Luis Campos et Christophe Galtier auraient reconnu à l’ancien attaquant du FC Valence attendre plus de lui, alors que la Ligue 1 reprend ses droits ce mercredi.

Recruté en provenance du FC Valence pour 18M€, Carlos Soler a réalisé une première partie de saison délicate avec le PSG. Malgré ses 3 buts et 2 passes décisives avant le début de la Coupe du monde, l’Espagnol de 25 ans n’a pas réussi à saisir sa chance lorsque Christophe Galtier a décidé de lui faire confiance, de quoi amener le PSG à lui mettre la pression avant la reprise.

Le duo Campos-Galtier fait passer un message à Soler

Comme l’explique L’Équipe , le PSG attend davantage de Carlos Soler. Christophe Galtier et Luis Campos lui auraient d’ailleurs fait savoir en l’incitant à se montrer plus compétitif afin de ne pas accepter ce simple statut de remplaçant.

Pour Sarabia, c’est plus compliqué