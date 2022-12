Mercato : C'est confirmé, un transfert à 120M€ va échapper au PSG

La rédaction

Nommé meilleur jeune joueur de la Coupe du monde 2022 au Qatar, Enzo Fernandez a rayonné dans l'entrejeu de l'Albiceleste. Déjà performant avec Benfica, sa cote a explosé après le Mondial et les plus grands clubs s'arrachent la pépite argentine. Liverpool, le PSG, le Real Madrid et désormais Chelsea sont sur le dossier, et les Blues ont dégainé une offre de 120M€.

Grâce à sa Coupe du monde XXL, Enzo Fernandez est désormais courtisé par les meilleurs clubs européens. Sous contrat avec Benfica jusqu'en 2027, le club lisboète ne va pas pouvoir conserver sa pépite, mais compte bien renflouer ses caisses avec un transfert à 120M€, le montant de sa clause libératoire.

Chelsea dégaine une offre colossale

Selon le média portugais Cmjornal , la direction de Chelsea aurait transmis une offre de 120M€ à Benfica pour tenter de recruter Enzo Fernandez, soit le prix fixé par le directeur sportif lisboète Rui Costa pour laisser filer la pépite argentine. Reste désormais à savoir si les Blues vont remporter la bataille, alors que la concurrence est rude.

Les prétendants sont nombreux

Si Newcastle serait prêt à payer la clause libératoire d'Enzo Fernandez, des cadors européens sont également positionnés sur ce dossier. On pense évidemment au PSG, au Real Madrid, qui aurait toutefois pour priorité Jude Bellingham, et surtout à Liverpool. Les Reds auraient déjà transmis une offre de 100M€, refusée par Benfica. Un dossier qui va agiter le mercato tandis que les enchères pourraient continuer de grimper.