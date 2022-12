Mercato - PSG : Deschamps l’a montré au Qatar, son transfert est acté

Thomas Bourseau

Marcus Thuram serait susceptible de débarquer du côté de Newcastle au mois de janvier et non au PSG alors que Luis Campos semblerait cultiver un intérêt pour l’international français. L’intérêt des Magpies a même été rendu public.

Après l’Euro en 2021, Marcus Thuram a vécu sa deuxième grande compétition avec l’Équipe de France ces dernières semaines. En effet, inclus dans la liste des sélectionnés par Didier Deschamps, l’attaquant du Borussia Monchengladbach tenait le rôle de supersub au Qatar pendant la Coupe et a multiplié les entrées en jeu. De quoi le mettre sur le devant de la scène à six petits mois de l’expiration de son contrat au Borussia.

Marcus Thuram proche de Newcastle

De quoi donner des idées au PSG. Selon Média Foot, le club de la capitale aurait des vues sur l’international français, au même titre que l’OM qui semblerait être présent sur le dossier depuis plus longtemps. Pour autant, ni le PSG ni l’OM ne devrait être en mesure de boucler le dossier Thuram. C’est en effet l’information communiquée par 90min . Newcastle aurait tenu des discussions plus que positives avec le clan Thuram au sujet d’un transfert dès cet hiver. Les Magpies attendraient le feu vert de Marcus Thuram et de son entourage afin de dégainer une offre de transfert au Borussia Monchengladbach lors du mercato hivernal.

Mercato : Comme le PSG, un cador a pris sa décision pour Joao Felix https://t.co/h7mEGZUD2g pic.twitter.com/zOXDcDyC8b — le10sport (@le10sport) December 27, 2022

«Thuram est un excellent joueur»

L’intérêt de Newcastle pour Marcus Thuram a même été rendu public par Allan Saint-Maximin qui a dernièrement fait savoir qu’il avait incité l’international français à le rejoindre à Newcastle. Entraîneur des Magpies, Eddie Howe a tenu le discours suivant récemment et dans des propos rapportés par 90min. « Bravo, Maxi ! Il [Thuram] est un excellent joueur. Mais oui, rien de plus. C'est un joueur que j'ai regardé pendant la Coupe du monde, c'est sûr, mais pas plus que ça ». Le ton est donné et le PSG est prévenu pour Marcus Thuram.