Transferts - OM : Voilà ce qu’a prévu Pablo Longoria pour le mercato

4ème de Ligue 1 à six points du RC Lens, deuxième, l’OM est toujours dans la course pour aller chercher une qualification en Ligue des Champions. Après un mercato estival mouvementé, Pablo Longoria devrait chercher à encaisser de l’argent cet hiver dans le but d’être prêt pour l’été prochain.

L’été dernier, l’OM a été contraint de chambouler pas mal de choses dans son effectif. Avec le départ de Jorge Sampaoli et l’arrivée d’Igor Tudor, Pablo Longoria a revu la base du onze de l’OM. Certains cadres comme Steve Mandanda, William Saliba ou encore Boubacar Kamara ont quitté Marseille, des pertes considérables pour l’OM.

L’OM doit s’ajuster sur ce mercato

Heureusement pour Igor Tudor, Pablo Longoria a su combler ces départs. Pour autant, il reste quand même quelques ajustements à réaliser cet hiver, même si l’OM n’a plus que la Ligue 1 et la Coupe de France à jouer.

Des ventes espérées pour être prêt l’été prochain

A en croire les informations de Mohamed Toubache-Ter, ce mercato d’hiver devrait permettre à l’OM d’encaisser de l’argent et d’anticiper l’été prochain. Pablo Longoria doit seulement ajuster l’effectif, la plus grosse partie du travail arrivera lors du prochain mercato estival. Affaire à suivre…