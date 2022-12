L'OM vise deux gros coups pour le mercato

Arnaud De Kanel

Afin de dynamiser son secteur offensif, l'OM veut recruter du sang neuf sur le mercato. Fin connaisseur de la Serie A, Pablo Longoria a activé deux pistes du côté de l'Atalanta Bergame. Deux anciens profils bien ciblés et bien connus puisque l'OM avait déjà tenté sa chance l'été dernier. Néanmoins, rien n'est fait.

« Je considère toujours ce mercato d'hiver comme un marché d'opportunité ou de réparation. Bien analyser à mi-novembre quels sont les postes que tu dois renforcer, qu'est-ce que le marché peut t'offrir… » avait confié Pablo Longoria, et il n'a pas menti. L'OM est déjà très remuant sur le mercato. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Gerson ne signera pas à Flamengo tandis qu'Azzedine Ounahi est un nom coché par les Olympiens. Pour l'Angevin, ça s'annonce compliqué car l'OM doit faire face à une situation financière difficile et le secteur est déjà bien fourni. Mais en attaque, Igor Tudor manque de solutions. De plus, Amine Harit est forfait pour le reste de la saison. Pablo Longoria aimerait le remplacer par deux joueurs évoluants à l'Atalanta Bergame.

La piste Boga réactivée

Depuis son arrivée à l'OM, Pablo Longoria a tenté à maintes et maintes reprises d'attirer Jérémie Boga. Le président du club phocéen n'aurait pas renoncé ! En effet, Foot Mercato indique que l'OM aurait réactivé cette piste, le joueur cherchant un club pour se relancer. D'après Il Giorno , Marseille serait disposé à offrir jusqu'à 14M€. Malgré tout, Boga privilégierait un départ du côté de la Fiorentina selon TMW . Alors, Longoria continue sa chasse à l'Atalanta.

L'OM pense toujours à Malinovskyi