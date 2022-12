Transferts - OM : Le mercato n’a pas commencé, déjà un premier échec pour Longoria ?

Axel Cornic

Très performant à la Coupe du monde avec le Maroc, Azzedine Ounahi va enflammer le mercato cet hiver, avec Pablo Longoria qui souhaiterait l’attirer à l’Olympique de Marseille. La tâche s’annonce très compliquée, puisqu’u club étranger semble être tout proche de rafler la mise pour le milieu du SCO d’Angers.

L’épopée du Maroc n’est pas passée inaperçue à Marseille, où Pablo Longoria se prépare à un nouveau mercato mouvementé. Le président de l’OM serait en effet tombé sous le charme de plusieurs joueurs des Lions de l’Atlas et c’est notamment le cas d’Azzedine Ounahi, qui évolue actuellement au SCO d’Angers. Nous vous avons toutefois expliqué sur le10sport.com que le milieu est une cible extrêmement compliquée.

Mercato - OM : Pisté par Longoria, Delort a déjà une offre sur la table https://t.co/NYdO9vtta2 pic.twitter.com/FxUFU5MqrE — le10sport (@le10sport) December 27, 2022

Le Napoli tout proche de boucler le deal avec Angers

L’OM pourrait même être déjà largué dans ce dossier ! D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , le Napoli serait proche de trouver un accord avec le SCO d’Angers, avec Azzedine Ounahi qui devrait être prêté à son club jusqu’en juin prochain. Ce point est assez important, puisque Saïd Chabane avait justement annoncé vouloir garder son joueur encore quelques mois lors d’un entretien accordé à RTL . « On a des offres pour Azzedine Ounahi. Notre souhait c’est de trouver un deal en janvier, mais qu’il reste jusqu’à la fin de saison ».

La Premier League peut encore tout changer