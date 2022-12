Mercato - OM : Longoria reçoit une excellente nouvelle pour ce transfert à 25M€

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Auteur d’une Coupe du monde étincelante, Azzedine Ounahi a tapé dans l’œil de l’OM et du FC Barcelone comme nous l’avons révélé en exclusivité. En raison de ses problèmes financiers, le club catalan devrait être contraint de lâcher l’affaire, de quoi laisser la voie libre à Pablo Longoria, fan de l’international marocain.

Demi-finaliste de cette Coupe du monde, le Maroc a réalisé un Mondial historique. Au milieu, Azzedine Ounahi en a profité pour tirer son épingle du jeu. Le joueur du SCO Angers a été éblouissant, ce qui n’a pas échappé à certaines écuries. Comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, l’OM apprécie son profil… tout comme le FC Barcelone !

Pablo Longoria est fan

« Est-ce que j'aime Ounahi ? C'est comme si tu me demandais si j'aimais (Sofyan) Amrabat. La saison dernière, il avait très bien joué contre nous lors du 0-0 à Angers (en septembre 2021) et les premières minutes au Vélodrome, quand ils ont vite mené 2-0 (en février 2022, score final 5-2 pour l'OM). Il a à la fois des capacités athlétiques et techniques, il est plus physique qu'on ne le croit au premier abord », a d’ailleurs confié Pablo Longoria au sujet de l’international marocain dans des propos relayés par le journal L’Equipe .

