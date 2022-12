Transferts - PSG : Le rêve de Campos prend enfin forme sur le mercato

Thomas Bourseau

Bernardo Silva pourrait ne pas s’éterniser du côté de Manchester City. Certes, les Skyblues ont recalé le PSG l’été dernier pour le transfert du Portugais. Mais à présent, une vente serait plus que simplement prise en considération pour le Portugais.

Depuis sa nomination au poste de conseiller football du PSG en juin, Luis Campos avait les idées claires pour son mercato avec notamment le recrutement d’un défenseur central de premier plan avec Milan Skriniar qui se fait désirer à Paris. En outre, le dirigeant portugais avait un rêve sur le marché comme le10sport.com vous le révélait le 3 août dernier : Bernardo Silva.

Le Barça se retire pour Bernardo Silva, le PSG toujours en course

Pour ce faire, le PSG a même dégainé une offre de 80M€ comme le10sport.com vous le dévoilait le 18 août dernier, en vain, puisque Manchester City refusait alors de laisser filer un membre aussi important de son effectif à ce stade du mercato. Pour autant, le PSG n’aurait pas laissé tomber l’affaire selon ESPN , au contraire du FC Barcelone. SPORT affirmait dernièrement que le Barça se concentrerait désormais sur d’autres options de marché que Bernardo Silva.

Bernardo Silva sur le départ à Manchester City