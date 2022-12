Mercato - PSG : Mbappé a une folle exigence avec Neymar

Arthur Montagne

Afin de convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat, le PSG lui a offert des conditions salariales très avantageuses, faisant de lui le joueur le mieux payé de l'histoire. Mais surtout, l'attaquant parisien aurait reçu des promesses en matière de mercato qui n'auraient pas été toutes tenues. Par conséquent, afin de rester, Mbappé aurait encore réclamé le départ de Neymar.

Malgré l'insistance du Real Madrid pour le recruter libre, Kylian Mbappé avait décidé de prolonger son contrat avec le PSG jusqu'en 2024 avec à la clé une saison supplémentaire en option qu'il est le seul à pouvoir activer. Pour cela, il espère que le club de la capitale tiendra ses promesses.

Mercato - PSG : Une décision radicale est prise pour le transfert de Mbappé https://t.co/VZvT8VhWdi pic.twitter.com/GxggeanZ1c — le10sport (@le10sport) December 26, 2022

Mbappé déçu par les promesses non tenues du PSG ?

Et pour cause, afin de le convaincre de prolonger, le PSG a fait de Kylian Mbappé le joueur le mieux payé de la planète, tout en lui garantissant un gros projet. C'est ainsi que Luis Campos a débarqué pour remplacer Leonardo afin de mener un mercato ronflant qui prévoyait le départ de Neymar et l'arrivée de Robert Lewandowski.

Mbappé réclame toujours le départ de Neymar

Deux opérations qui n'ont pas été bouclées, ce qui aurait agacé Kylian Mbappé. Ainsi, selon les informations d'OK Diario, l'attaquant français réclamerait toujours le départ Neymar afin de rester au PSG au-delà de son contrat qui peut s'achever en juin 2024. Néanmoins, il ne sera pas simple de trouver une porte de sortie au Brésilien.