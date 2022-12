Transferts - OM : Longoria se lance dans un bras de fer avec Klopp sur le mercato

Thomas Bourseau

Sofyan Amrabat a fait grimper sa cote sur le marché des transferts grâce à la Coupe du monde au Qatar. Pablo Longoria aimerait l’attirer à l’OM, mais le Marocain figurerait dans les petits papiers de Liverpool.

Au même titre que son compère marocain au milieu de terrain en la personne d’Azzedine Ounahi, Sofyan Amrabat (26 ans) a beaucoup fait parler de lui pendant la Coupe du monde au Qatar de par ses performances et le parcours des Lions de l’Atlas. De quoi donner des idées à Pablo Longoria. Le président de l’OM garderait un oeil sur Amrabat qui ne devrait pas être retenu par la Fiorentina selon Calciomercato qui évoque une vente en janvier et un prêt dans la foulée jusqu’à la fin de la saison.

Liverpool prêt à tenter un coup avec Amrabat…

Sofyan Amrabat figurerait dans les petits papiers de l’OM, mais pas seulement. Du côté de Liverpool, on prendrait également en considération la piste menant à Amrabat. Bien que Jude Bellingham soit la piste prioritaire des Reds au milieu de terrain, l’option Amrabat serait jugée bien plus accessible que celle menant à l’international marocain selon The Athletic.

…en attendant Bellingham ?