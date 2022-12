Mercato : Le Real Madrid prépare un sale coup au PSG, une offre de 100M€ va tomber

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Courtisé par l’Europe entière, Jude Bellingham figure notamment sur la short-list du PSG, mais Nasser Al-Khelaïfi devra se défaire de la concurrence pour parvenir à ses fins, ce qui ne sera pas simple. Le Real Madrid apparaît notamment en pole dans ce dossier qui pourrait connaître une grande avancée dès les prochains jours, avec l’ouverture de négociations pour le transfert de l’international anglais.

Jude Bellingham fait partie des jeunes joueurs qui ont brillé lors de la dernière Coupe du monde, de quoi maintenir l’emballement autour de lui sur le mercato. Depuis plusieurs mois, l’international anglais du Borussia Dortmund est annoncé sur les tablettes des plus grands clubs européens, à l’instar de Liverpool, du Real Madrid ou encore du PSG. Interrogé à son sujet durant le Mondial par Sky Sports , Nasser Al-Khelaïfi s’est d’ailleurs montré très élogieux à l’égard du joueur de 19 ans : « Quel joueur. Honnêtement, l'Angleterre a de la chance de l'avoir... et c'est un des meilleurs joueurs du tournoi. Incroyable , a confié le président du PSG. Et vous voyez que c’est sa première Coupe du monde, il est calme, détendu et confiant. Tout le monde le veut. Je ne vais pas le cacher. Mais je respecte son club et, par respect si nous voulons lui parler, nous parlerons d'abord au club. » Néanmoins, le PSG semble clairement distancé pour le transfert du milieu.

Enzo Fernandez, Gonçalo Ramos, António Silva, Jude Bellingham… Quels sont les joueurs de la dernière Coupe du Monde à avoir tapé dans l’œil du #PSG❓🏆 Le point sur @Le10Sport 📝⬇️https://t.co/V7GgTmPndk — Bernard Colas (@BernardCls) December 25, 2022

Ça va bouger pour Bellingham

Ce lundi, la Cadena SER confirme les velléités de départ de Jude Bellingham. Une réunion entre le milieu anglais et le BVB serait en effet prévue dans le courant de la semaine, au cours de laquelle le principal intéressé demandera au club allemand d'écouter les offres le concernant, et la première devrait vite tomber. À en croire le média espagnol, le Real Madrid prévoit d’entamer les négociations avec le Borussia Dortmund dès la première semaine de janvier.

Une offre de 100M€, une clause à 1 milliard… Ce que le Real Madrid prépare